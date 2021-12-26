Мають проблеми зі здоров'ям: етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі пропустять дві українки

У Меркушиної та Петренко виявили інфекцію.

Голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що дві українські біатлоністки пропустять п'ятий етап Кубка світу.

"Знайшли інфекцію у Петренко. Так само, як і у Меркушиної. Петренко зараз призначили лікування, вона вдома. 27 грудня вилітає до Поклюки, де з нашим лікарем продовжуватиме лікування. І там вже далі дивитимемося на її стан. На попередньому етапі через це Петренко мав кашель. У неї та у Насті Меркушиної. Просто у Меркушиної трохи легше, у Ірини – трохи складніше.

Чи покращився стан Меркушиної? Не знаю, як вона пробігла одиночний мікст, який у неї стан і результат, а корекції не було такого, як на рівні національної команди. Тому це ще ні про що не каже, що вона бігла. Анастасія також вилітає 27 грудня у Поклюку. Там Меркушина та Петренко працюватимуть із тренерами. Лікар дивитиметься на їхній стан і вже думатиме, що і як, чи виступатимуть вони, чи не будуть.

На етапі в Оберхофі точно не виступатимуть ні Меркушина, ні Петренко. А ось по Рупольдингу буде видно за тими зборами, які пройдуть у Поклюці, залежно від їхнього стану", – цитує Бринзака Суспільне Спорт.

Етап у німецькому Оберхофі відбудеться з 6 по 9 січня 2022 року та стартує жіночим спринтом.

Читайте також:

Кубок світу з біатлону-2021/22: повний календар, розклад усіх гонок

"Класичний" етап Кубку світу з біатлону відбудеться без глядачів

Стало відомо, хто представить Україну в Різдвяній гонці-2021 із біатлону