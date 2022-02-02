Мають якнайшвидше підписати контракти: WBC встановила новий дедлайн для Ф'юрі та Вайта

Мають якнайшвидше підписати контракти: WBC встановила новий дедлайн для Ф'юрі та Вайта

Обов'язковий претендент не поспішає з укладанням угоди.

WBC повідомила представникам Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта, що вони мають надати підписані контракти на титульний бій до 21 лютого.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Наголошується, що Ф'юрі готовий підписати контракт. Вайт не поспішає з укладанням угоди, тому що сподівається отримати більш вигідну частку від гонорару.

Ділліану належить гонорар у розмірі 8,2 мільйона доларів. Ф'юрі ж має отримати рекордні у кар'єрі 32,8 мільйона.

Нагадаємо, що промоутерська компанія Queensberry Френка Воррена виграла торги з бою Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта.

Queensberry разом із Top Rank Боба Арума заплатять за права на поєдинок 41,025 мільйона доларів. Компанія Matchroom Boxing, яка представляє Вайта, пропонувала 32,2 мільйони доларів. Ці торги стали найбільшими в історії світового боксу.

Повідомлялося, що Вайту було запропоновано 5 мільйонів фунтів, аби він не наполягав на чемпіонському поєдинку проти Ф'юрі, але він відмовився від відступних.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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