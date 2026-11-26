"Славія" Прага / © Associated Press

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Празька "Славія", у складі якої виступає український воротар Назар Домчак, встановила антирекорд Ліги чемпіонів за тривалістю серії без перемог.

У матчі п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27 чеський клуб на власному полі поступився іспанському "Вільярреалу" з рахунком 0:1.

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Таким чином, "Славія" подовжила свою безвиграшну серію в Лізі чемпіонів до 24 поєдинків поспіль — 8 нічиїх та 16 поразок.

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Попередній антирекорд належав румунському клубу "Стяуа" Бухарест, який не міг перемогти у Лізі чемпіонів протягом 23 матчів у період від 2006 до 2013 року.

Цікаво, що свою єдину перемогу в основному етапі найпрестижнішого єврокубка "Славія" здобула у вересні 2007 року, обігравши вдома саме "Стяуа" з рахунком 2:1. Відтоді празькій команді не вдалося виграти жодного матчу на цьому рівні.

Після п'яти турів поточного розіграшу Ліги чемпіонів чеський клуб перебуває на передостанній 35-й позиції загальної турнірної таблиці. "Славія" набрала лише одне очко завдяки нічиїй проти "Фенербахче" (2:2), а також зазнала поразок від "Ланса" (2:3), "Сабаха" (0:2), "Арсенала" (1:2) та "Вільярреала" (0:1).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" поступився "Фенербахче" у Лізі чемпіонів.

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