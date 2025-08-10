Майже з центру поля: Ракицький забив розкішний гол у матчі Першої ліги (відео)

Ярослав Ракицький / © ФК Чорноморець

Захисник одеського "Чорноморця" Ярослав Ракицький відзначився неймовірним голом у матчі 2-го туру Першої ліги проти "Поділля" з Хмельницького.

36-річний ексфутболіст донецького "Шахтаря" та збірної України на 20-й хвилині вразив ворота суперника потужним ударом майже з центру поля.

М'яч залетів у "дев'ятку" воріт господарів поля. Цей гол став дебютним для Ракицького за "Чорноморець", до якого він приєднався навесні 2025 року.

Сам матч завершився перемогою одеситів з рахунком 2:0 . "Моряки" з 6 очками після двох турів посідають друге місце у таблиці Першої ліги.

Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донецький клуб від 2006 до 2019 року, після чого перейшов до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він розірвав контракт із "Зенітом" та приєднався до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Першу частину сезону-2022/23 він провів у турецькому клубі "Адана Демірспор", після чого у січні 2023 року повернувся до "Шахтаря".

Влітку минулого року Ракицький залишив "Шахтар", а в березні нинішнього року підписав контракт із "Чорноморцем", який за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ.

Раніше повідомлялося, що "Оболонь" завдяки голу-шедевру здолала "Олександрію" в другому турі УПЛ.