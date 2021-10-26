Майже 600 тисяч євро на тиждень: зірка "Ліверпуля" висунув шалені вимоги щодо нової зарплати

Майже 600 тисяч євро на тиждень: зірка "Ліверпуля" висунув шалені вимоги щодо нової зарплати

Зараз він отримує "всього" 260 тисяч євро за сім днів.

Лідер англійського " Ліверпуля " Мохамед Салах оголосив про бажання отримувати значно більшу зарплату в клубі.

За інформацією Football Insider, 29-річний футболіст вимагає заробітну плату в розмірі майже 600 тисяч євро на тиждень. Цікаво, що поточна зарплата гравця становить близько 260 тисяч євро на тиждень.

Джерело стверджує, "Ліверпуль" стурбований тим, що інтерес до футболіста виявляє мадридський "Реал". Англійці хочуть втримати зірку в команді, проте чи вдасться домовитися про нову угоду на умовах Салах - невідомо.

На користь Салаха може зіграти його останній матч в рамках АПЛ проти "Манчестер Юнайтед". У ньому єгиптянин оформив хет-трик, а "Ліверпуль" зрештою здобув розгромну перемогу, ще й на полі суперника, з рахунком 5:0.

Зазначимо, що контракт Салаха із "мерсисайдцями" спливає влітку 2023 року. Він не проти завершити кар'єру в стані "червоних", але хоче бути найоплачуванішим гравцем.

Салах перейшов до "Ліверпуля" в 2017 році. За "червоних" він забив в АПЛ 105 голів, ще два м'ячі єгиптянин записав на свій рахунок під час виступів за "Челсі";

Цього сезону на рахунку нападника 12 поєдинків у всіх турнірах, 15 забитих голів та п'ять результативних передач. Наразі саме Салах очолює бомбардирську гонку в АПЛ (десять м'ячів у дев'яти зустрічах).

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Салаху підкорилося космічне досягнення в рамках АПЛ.

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