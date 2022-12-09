"Майже домовилися": менеджер Усика розповів, коли відбудеться бій з Ф'юрі за звання "абсолюта"

Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, повідомив, що переговори про бій з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі близькі до завершення.

За словами функціонера, швидше за все, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться не пізніше 4 березня 2023 року.

Водночас команди боксерів досі не досягнули згоди щодо місця проведення битва. Пріоритетним є варіант із Саудівською Аравією, але також можливі опції з Великою Британією або Катаром.

"Ми вели переговори ще до бою Ф'юрі з Чісорою і тому відвідали поєдинок. Я до цього особисто спілкувався з Queensbury Promotions, а цього ранку ми поговорили з Top Rank за допомогою відеозв'язку. Всі ми знайшли спільну мову і майже домовилися. Нам залишилося обговорити не так багато. Два найкращі надважковаговики на сьогодні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу – це те, що потрібно фанатам.

Швидше за все, бій відбудеться не пізніше 4 березня і, мабуть, на Близькому Сході. Під час сьогоднішньої розмови я почув про інші варіанти – можливо, Лондон чи Катар. Але найімовірніше ми націлені на Саудівську Аравію, оскільки вони дуже зацікавлені в цьому поєдинку. Саудівська Аравія любить Усика", - цитує Клімаса TalkSports.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 4 грудня 2022 року "Циганський король" повернувся в ринг і нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору.

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