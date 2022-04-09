Майже мільйон гривень для захисників України: футболіст "Шахтаря" продав медаль чемпіона світу

Майже мільйон гривень для захисників України: футболіст "Шахтаря" продав медаль чемпіона світу

Данило Сікан пожертвував найціннішу нагороду заради української армії.

Форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан продав на аукціоні золоту медаль з переможного Чемпіонату світу U-20, щоб виручити кошти для захисників України - Нацгвардії, ЗСУ та тероборони.

Покупцем нагороди 20-річного українця стала німецька "Ганза" Росток, за яку він зараз виступає на правах оренди, повідомляє Tribuna.com.

Медаль Сікана придбали за 32 тисячі доларів (приблизно 943 тисячі гривень). Стартова ціна нагороди становила 7 500 доларів.

Як повідомлялося раніше, уболівальники "Ганзи" підтримали ініціативу Сікана та спільними зусиллями збирали гроші, щоб викупити його медаль на аукціоні. Тепер нагороду повернуть українському нападнику або ж її виставлять у клубному музеї.

Нагадаємо, колишній воротар "Шахтаря", а нині головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт за "кругленьку" суму продав медаль переможця Кубка УЄФА. А герой Олімпіади-2022 Олександр Абраменко пожертвував гроші за медаль на потреби українців.

Читайте також:

Російські медалісти Олімпіади-2022 залишилися без призових автомобілів через санкції проти країни-агресорки

Синьо-жовта із соняхами: американський клуб створив спеціальний комплект форми на підтримку України

Каратист Станіслав Горуна продав свою медаль, щоб допомогти ЗСУ: скільки отримав і хто покупець