Майже на дні: "Дженоа" Шевченка звела внічию свій перший матч у 2022 році

Майже на дні: "Дженоа" Шевченка звела внічию свій перший матч у 2022 році

"Грифони" ніяк не можуть здобути першу перемогу під керівництвом українця у внутрішній першості.

"Дженоа", яку тренує Андрій Шевченко, в рамках 20-го туру Серії А розписала на виїзді нічию проти "Сассуоло" з рахунком 1:1 .

Перший гол у цій зустрічі глядачі побачили вже на сьомій хвилині , коли форвард "грифонів" Маттіа Дестро п'ятою відправив м'яч у дальній кут, після прострілу від партнера по команді з правого флангу штрафного майданчика.

Відновити паритет господарям вдалося на самому початку другої половини протистояння - Доменіко Берарді прошив голкіпера "Дженоа" Сальваторе Сірігу після того, як ігрове знаряддя до нього направив одноклубник.

Зазначимо, що "Сассуоло" набагато більше володіло м'ячем та мало тотальну перевагу над опонентом за кількістю ударів. Утім, колективу Шевченка вдалося відстояти та забрати додому один бал. Попри нічию, "Дженоа" опустилася в турнірній таблиці внутрішньої першості. Наразі в активі генуезців 12 очок та передостання, 19 позиція. "Грифони" втратили одну сходинку через виїзгу перемогу "Кальярі" над "Сампдорією" (2:1).

Що стосується "Сассуоло", то вони набрали 25 пунктів та залишилися на 13 місці.

У першому колі "грифони" вдома розписали результативну нічию з "Сассуоло" - 2:2;

Наступний матч "Дженоа" проведе 9-го січня. коли в рамках 21-го туру Чемпіонату Італії поміряється вдома силами зі "Спецією", за яку грає орендований в "Аталанти" українець Віктор Коваленко.

Додамо, що Шевченко під керівництвом "Дженоа" провів наразі в Серії А вісім ігор - три нічиїх та п'ять поразок.