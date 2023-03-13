Майже рік провів у російському полоні: український легкоатлет повернувся додому під час обміну

Український легкоатлет Дмитро Вітковський повернувся на батьківщину під час обміну військовополоненими.

Про це на свої сторінці у Facebook повідомила колишня легкоатлетка, а нині народна депутатка України Ольга Саладуха.

"Під час останнього обміну військовополоненими до України повернувся Дмитро Вітковський – майстер спорту, неодноразовий призер Чемпіонатів і Кубків України серед молоді та дорослих на дистанціях 60, 100, 200 метрів та в естафетах, учасник Чемпіонатів Європи.

Минулого року він потрапив у полон під Маріуполем і довелося докласти багато зусиль, аби вирвати нашого воїна з лап рашистів. Дякую усім, хто допомагав, сприяв та морально підтримував. Разом ми зробили велику справу.

Важливо й далі визволяти українських спортсменів-військовополонених. І робити це треба якнайшвидше. Адже вони піддаються неймовірним фізичним та моральним тортурам. Наш ворог відверто плює на Женевську конвенцію і кожен день проведений в полоні – це величезне випробування для кожного полоненого.

Визволяючи спортсменів, ми не лише повертаємо рідним їхніх синів, братів, батьків та чоловіків. Ми повертаємо українському спорту надію на відродження і розвиток після перемоги", – написала Саладуха.

Нагадаємо, Вітковський потрапив у полон під Маріуполем ще 12 квітня 2022 року. Звільнити воїна зуміли під час останнього обміну полоненими.

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