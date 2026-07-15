Мбаппе назвав причину поразки Франції від Іспанії у півфіналі ЧС-2026

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував поразку від Іспанії в 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився перемогою іспанців з рахунком 2:0.

Після гри Мбаппе розповів, що не вдалося його команді та призвело до поразки.

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"Ми не провели той матч, який хотіли, чи то тактично, чи технічно, чи в загальному рівні гри, який ми продемонстрували. Коли ти не робиш те, що повинен робити у півфіналі чемпіонату світу, ти не виграєш. Іспанія дотримувалася свого плану, того, чому вона вірна: це команда, яка любить контролювати м'яч і контролювати темп. Ідея полягала в тому, щоб зустрічати їх високо, аби не дозволити цьому штучному темпу закріпитися, але нам це не вдалося. Було надто багато технічного браку, ми не змогли завдати їм проблем тоді, коли мали це зробити.

Ми дозволили їм диктувати темп, саме ми мали змінити цю розстановку сил, і в цьому ми зазнали невдачі. Із самого початку, в пресингу, в тому, як ми пішли їх зустрічати, ми постійно опинялися в ситуації "три проти двох" у центрі поля, а проти Іспанії це вже складно. Фабіан Руїс та Родрі мали багато часу для роботи з м'ячем, не вистачало комунікації під час пресингу; треба було грати один в один, змусити їх бігати за нами, адже це команда, яка не любить бігати без м'яча. І навіть коли ми повертали собі м'яч, технічно наші перші передачі, перші дотики не були гідні півфіналу чемпіонату світу. Коли збираєш усе це докупи, це обертається поразкою.

Що я відчуваю? Як і всі — велике розчарування. Для нас було мрією вийти до фіналу, дати нашій країні можливість мріяти, творити історію... Тепер це те, що треба прийняти з піднятою головою. Розчарування величезне, мені важко підібрати слова. Доведеться підняти голову, поїхати у відпустку і почати все спочатку. Футбол нікого не чекає. Попереду ще будуть виклики в клубах та збірній", — наводить слова Мбаппе видання RMC Sport.

У фіналі Іспанія позмагається з переможцем іншого півфіналу, в якому в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом зустрінуться Англія та Аргентина.

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Фінал ЧС-2026 відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція побореться проти того, хто програє у півфіналі Англія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що збірна Іспанії повторила історичний рекорд за найдовшою серією без поразок.

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