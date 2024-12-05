Мбаппе не забив пенальті: "Реал" несподівано програв "Атлетику" в Ла Лізі (відео)

"Вершкові" не зуміли наблизитися до "Барселони".

Мадридський "Реал" поступився "Атлетику" у виїзному матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 2:1 .

На 14-й хвилині "Королівський клуб" міг відкривати рахунок у зустрічі, але гол Кіліана Мбаппе було скасовано через офсайд.

На старті другого тайму баски вийшли вперед – на 53-й хвилині відзнчився Алекс Беренгер.

На 68-й хвилині "вершкові" мали чудовий шанс зрівняти рахунок, але Мбаппе не реалізував пенальті.

Через десять хвилин підопічні Карло Анчелотті таки відігралися зусиллями Джуда Беллінгема.

Однак "Атлетику" вдалося вирвати перемогу – вирішальний м'яч на 80-й хвилині забив Горка Гурусета.

Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних. Ворота "Реала" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Атлетик" Більбао – "Реал" Мадрид

"Реал" (33 очки) залишився на другому місці в Примері, не зумівши наблизитися до лідера "Барселони" (37 балів). Щоправда, "вершкові" мають матч у запасі. "Атлетик" з 29 пунктами йде на четвертій позиції.

У наступному турі Ла Ліги мадридці 7 грудня на виїзді зіграють проти "Жирони", а баски днем пізніше приймуть "Вільярреал".

Читайте також:

Підніжка для лідера: "Ліверпуль" втратив очки у феєричному матчі АПЛ проти "Ньюкасла"

"Челсі" без Мудрика знищив найгіршу команду АПЛ

"Манчестер Сіті" розгромною перемогою перервав свою серію з чотирьох поразок поспіль в АПЛ