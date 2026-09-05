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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мбаппе не забив пенальті: "Реал" зазнав першої поразки у сезоні Ла Ліги

"Вершкові" програли вперше після повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді поступився "Бетісу" в матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на арені "Естадіо де Ла Картуха" у Севільї завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі на 81-й хвилині забив ірландський форвард Трой Перротт, який приніс господарям перемогу.

На 87-й хвилині мадридці мали шанс зрівняти рахунок, але гол Карлоса Еспі ефектним ударом через себе після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

У компенсований час "Королівський клуб" мав ще одну чудову нагоду врятуватися від поразки, але Кіліан Мбаппе на 90+4-й хвилині не реалізував пенальті, не зумівши переграти голкіпера "зелено-білих".

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Для "Реала" це перша поразка у сезоні Ла Ліги. До цього "вершкові" виграли три поєдинки з трьох. Мадридці програли вперше після повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди.

"Реал" з 9 очками продовжує посідати друге місце в турнірній таблиці Примери. Лідирує "Барселона" (9 балів), яка має матч у запасі. "Бетіс" (9 пунктів) наздогнав обох грандів та йде третім.

У наступному турі Ла Ліги "бланкос" 12 вересня приймуть "Райо Вальєкано", а "Бетіс" 14 вересня на виїзді зіграє з "Вільярреалом".

Перед цим обидва клуби 8 вересня проведуть матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів: "Реал" вдома позмагається з міланським "Інтером", а "Бетіс" на виїзді зустрінеться з французьким "Ліллем".

Раніше повідомлялося, що футболіста "Реала" позбавили водійських прав за керування автомобілем у нетверезому стані.

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