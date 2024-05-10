Мбаппе офіційно оголосив, чи гратиме за ПСЖ наступного сезону

Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе залишить клуб після завершення поточного сезону.

25-річний француз анонсував свій відхід, опублікувавши прощальне відеозвернення у Twitter.

"Я завжди казав, що поговорю з вами, коли наставне час, і я хочу сказати вам, що це мій останній рік в ПСЖ. Я не збираюся подовжувати свій контракт і через кілька тижнів завершу свою пригоду.

Проти "Тулузи" буде останній матч на "Парк де Пренс". Це багато емоцій, багато років, протягом яких я мав шанс і величезну честь бути частиною найбільшого клубу Франції, одного з найкращих у світі. Мені дозволили сюди прийти, зростати як гравець, бути поруч з найкращими футболістами в історії, великими чемпіонами. Зустріти чимало людей, зрости як людина.

Це складне рішення, і я ніколи б не міг подумати, що буде так складно оголосити, що я залишаю свою країну, чемпіонат Франції. Але я вирішив, що потребую нового виклику після семи років виступів", – сказав Мбаппе.

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