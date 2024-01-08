Мбаппе оформив хет-трик: ПСЖ феєрично познущався із суперника в Кубку Франції (відео)

Парижани забили 9 "сухих" голів у ворота команди з шостого дивізіону.

ПСЖ на виїзді розтрощив представника шостої ліги країни "Ревель" у матчі 1/32 фіналу Кубка Франції. Поєдинок завершився з рахунком 0:9 .

Ще в першому таймі парижани чотири рази вразили ворота господарів: двічі відзначився Кіліан Мбаппе, один гол забив Марко Асенсіо, ще один м'яч "Ревель" забив у власні ворота.

Після перерви команда Луїса Енріке продовжила куражитися та забила ще 5 голів: Мбаппе оформив хет-трик, Рандаль Коло Муані зробив дубль, ще по разу відзначилися Гонсалу Рамуш і Шер Ндур.

Огляд матчу "Ревель" – ПСЖ

Таким чином, ПСЖ вийшов до 1/16 фіналу Кубка Франції. У наступному матчі паризький клуб 14 січня на виїзді зіграє проти "Ланса" у чемпіонаті Франції.

Наразі підопічні Енріке лідирують у Лізі 1, на 5 очок випереджаючи найближчого переслідувача – "Ніццу".

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