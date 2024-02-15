Мбаппе остаточно визначився зі своїм майбутнім – чи залишить француз ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе вирішив залишити французький клуб після завершення поточного сезону.

Як повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, 25-річний француз вже повідомив про це президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфі.

Видання The Athletic також підтверджує, що Мбаппе влітку залишить ПСЖ у статусі вільного агента. Його контракт з паризьким клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Зазначимо, що головним претендентом на Кіліана є мадридський "Реал". Згідно з чутками, іспанський клуб продовжує працювати над угодою з Мбаппе та впевнений, що підпише зіркового футболіста.

Кіліан виступає за паризький клуб від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Цього сезону Мбаппе зіграв за ПСЖ 30 матчів у всіх турнірах, забив 31 гол та зробив 7 асистів.

Нагадаємо, Мбаппе є одним з найдорожчих футболістів світу за версією порталу Transfermarkt. Його нинішня вартість оцінюється у 180 мільйонів євро.

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