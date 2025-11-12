Мбаппе поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2026 проти України

Кіліан Мбаппе в матчі проти України / © Associated Press

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від матчу групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу проти України.

"Матч проти України в Польщі був нелегким. У першому таймі вони обрали оборонну тактику, а потім перейшли до атаки. Вони грали дуже інтенсивно і створили кілька моментів.

Якби футбол був справедливим і логічним, то вони б забили. Ми знаємо, що матч буде нелегким, адже вони все ще претендують на вихід на чемпіонат світу. Але вихід з групи залежить від нас. Ми хочемо продовжити наш прогрес та виграти всі домашні матчі", – цитує лідера французької команди Le Parisien.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що в стартовому матчі кваліфікації на прийдешній Мундіаль, який відбувся 5 вересня у польському Вроцлаві, команда Сергія Реброва програла Франції з рахунком 0:2.

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

