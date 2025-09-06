ТСН у соціальних мережах

Мбаппе прокоментував перемогу над збірною України на старті відбору ЧС-2026

Лідер французів поділився враженнями від поєдинку проти "синьо-жовтих".

Кіліан Мбаппе, Україна – Франція

Кіліан Мбаппе, Україна – Франція / © Associated Press

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу над Україною (2:0) у стартовому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

"Тренер хотів, щоб ми добре розпочали цей етап кваліфікації. Ми грали проти непростої команди, яка викладалася на повну. У другому таймі у нас був момент нестабільності, але загалом ми контролювали гру.

Ми легко створювали моменти та загрозу, добре рухалися. Могли збільшити рахунок у матчі, могли ще забити – нам є над чим працювати, але це вже хороший початок.

Спроба перекинути воротаря наприкінці гри? Це була дурість. Такі жести гарні лише тоді, коли вони вдаються. Якщо вони не виходять – це просто дурість. Наступного разу треба або забити, або не робити такого взагалі", – наводить слова Мбаппе RMC Sport.

В іншому матчі стартового туру групи D збірна Ісландії вдома розгромила команду Азербайджану з рахунком 5:0.

У другому турі відбору на ЧС-2026 збірна України на виїзді зіграє з Азербайджаном, а Франція прийме Ісландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

