Мбаппе прокоментував побиття рекорду Мессі за голами в історії чемпіонатів світу

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував той факт, що він побив рекорд аргентинця Ліонеля Мессі за голами в історії чемпіонатів світу.

У матчі за "бронзу" ЧС-2026 проти Англії 27-річний нападник мадридського "Реала" оформив дубль і завдяки цьому став найкращим бомбардиром в історії Мундіалів.

Тепер у Мбаппе 22 голи на чемпіонатах світу, а у Мессі — 21. Водночас Лео ще має шанс повернути собі звання рекордсмена, адже попереду в нього фінальний матч турніру проти Іспанії.

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Крім того, Мбаппе обійшов Мессі у боротьбі за Золоту бутсу ЧС-2026. У Кіліана 10 голів на поточному Мундіалі, у Ліонеля — 8.

Також Мбаппе висловив впевненість у тому, що Мессі заб'є Іспанії у фіналі ЧС-2026.

"Мессі заб'є, це точно. Я просто намагаюся допомогти своїй команді перемогти. Коли ти забиваєш багато голів на чемпіонаті світу, це виводить тебе на новий рівень у певних сферах.

Чесно кажучи, я б обрав не бути найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, але натомість зіграти у фіналі. Це добре для спадщини, але сьогодні це не перше, про що я думаю", — цитує Мбаппе видання RMC Sport.

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Зазначимо, що Англія в надгольовому матчі здолала Францію з рахунком 6:4 і здобула "бронзу" ЧС-2026.

Для "Трьох левів" це другі в історії медалі на ЧС та перші від 1966 року, коли англійська команда стала переможцем Мундіалю.

Нагадаємо, в півфіналі ЧС-2026 французи програли Іспанії (0:2), тоді як англійці програли Аргентині (1:2).

Фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться у неділю, 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Франції побив рекорд Пеле за кількістю асистів на одному чемпіонаті світу.

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