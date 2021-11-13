Мбаппе та Бензема феєрично познущалися з Казахстану і достроково вивели Францію на ЧС-2022

Мбаппе та Бензема феєрично познущалися з Казахстану і достроково вивели Францію на ЧС-2022

В останньому турі Україна та Фінляндія заочно визначать, хто посяде друге місце в групі D та зіграє у стикових матчах.

Збірна Франції розгромила національну команду Казахстану в матчі 9-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 та забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на мундіаль в Катарі.

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Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі завершився перемогою команди Дідьє Дешама з рахунком 8:0 .

Франція (15 очок) гарантувала собі першу позицію в групі D та участь у фінальному турнірі ЧС-2022. Казахстан (3 бали) ще раніше втратив усі шанси вийти на мундіаль.

На друге місце в цьому квінтеті після перемоги над боснійцями вийшла збірна Фінляндії (11 пунктів), яка тепер випереджає Україну на 2 бали.

вийшла збірна Фінляндії (11 пунктів), яка тепер випереджає Україну на 2 бали. У поєдинках заключного туру групового етапу, 16 листопада, Фінляндія на своєму полі протистоятиме Франції, а Україна на виїзді зіграє з Боснією та Герцеговиною.

Команду Олександра Петракова влаштує лише перемога над боснійцями, а також потрібно, щоб у паралельному матчі Фінляндія програла вдома Франції. Нашу збірну може влаштувати й нічия "суомі" з французами, але лише якщо "синьо-жовті" матимуть кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.

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Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться у квітні 2022 року.

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