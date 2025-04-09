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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мбаппе та інші зірки "Реала" вірять у камбек після нищівної поразки від "Арсенала" в Лізі чемпіонів

Гравці "вершкових" переконані, що їм до снаги виправити ситуацію в матчі-відповіді проти "канонірів".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Кілліан Мбаппе, "Арсенал" – "Реал Мадрид"

Кілліан Мбаппе, "Арсенал" – "Реал Мадрид" / © Associated Press

Футболісти мадридського "Реала" дали коментарі після розгромної поразки від "Арсенала" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

На домашньому стадіоні "Емірейтс" у Лондоні англійський клуб знищив "вершкових" з рахунком 3:0.

Після закінчення гри журналісти запитали зірок "вершкових" щодо можливого камбеку в поєдинку-відповіді. Кілліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Родріго та Федеріко Вальверде лаконічно відповіли, що вірять у підсумковий успіх своєї команди.

"Чи можемо ми відігратися? Так, звичайно", – сказав Мбаппе біля клубного автобуса.

Матч-відповідь між "Реалом" і "Арсеналом" відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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