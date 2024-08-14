Мбаппе – у старті, Лунін – в запасі: названо склади на матч за Суперкубок УЄФА "Реал" – "Аталанта"

Мадридський "Реал" та "Аталанта" з Бергамо оголосили стартові склади на матч за Суперкубок УЄФА, який відбудеться сьогодні, 14 серпня, на стадіоні "Народови" у Варшаві (Польща).

Український воротар іспанського клубу Андрій Лунін залишився на лавці для запасних. А ось зірковий новачок "вершкових" Кіліан Мбаппе вийде на поле з перших хвилин – це буде його дебютний офіційний поєдинок за "Реал".

"Реал" Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Менді – Вальверде, Чуамені, Беллінгем – Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Камавінга, Модріч, Гюлер, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Себальйос, Браїм Діас, Фран Гарсія, Якобо

"Аталанта": Муссо – Джимсіті, Гін, Колашінац – Дзаппакоста, Де Роон, Едерсон, Руджері – Пашаліч – Де Кетеларе, Лукман

Запасні: Карнесекі, Россі, Годфрі, Сулемана, Баккер, Касса, Паллестра, Ретегі, Комі, Торнагі, Манцоні, Вавассорі

Поєдинок "Реал" Мадрид – "Аталанта" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, минулого сезону "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів, у фіналі розібравшись з дортмундською "Боруссією" (2:0). "Аталанта" виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі леверкузенський "Баєр" (3:0).

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