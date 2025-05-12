Мбаппе встановив рекорд результативності в дебютному сезоні за "Реал"

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Французький форвард Кіліан Мбаппе встановив рекорд результативності в дебютному сезоні за мадридський "Реал".

26-річний нападник оформив хет-трик у матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги проти "Барселони".

Ці голи стали для нього 37-м, 38-м і 39-м за "вершкових" в усіх турнірах нинішнього сезону.

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Таким чином, Мбаппе став абсолютним рекордсменом за кількістю голів у дебютному сезоні за "Реал".

Він перевершив досягнення чилійця Івана Саморано, який у кампанії-1992/93 забив 37 м'ячів.

Зазначимо, що для встановлення рекорду Кіліану знадобилося провести 53 матчі за "Королівський клуб".

Найкращі бомбардири "Реала" в дебютному сезоні: топ-5

1. Кіліан Мбаппе – 39 голів (53 матчі), сезон-2024/25

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2. Іван Саморано – 37 голів (45 матчів), сезон-1992/93

3. Кріштіану Роналду – 33 голи (35 матчів), сезон-2009/10

4. Рууд ван Ністелрой – 33 голи (47 матчів), сезон-2006/07

5. Роналдо – 30 голів (40 матчів), сезон-2002/03

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Нагадаємо, 11 травня "Реал" програв "Барселоні" (3:4) в матчі Ла Ліги та фактично втратив шанси на чемпіонство. За три тури до кінця відставання мадридців від каталонців складає 7 балів.