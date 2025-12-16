Мбаппе виграв суд у ПСЖ – скільки парижани зобов'язані виплатити зірці футболу

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Французький суд зобов'язав ПСЖ виплатити форварду мадридського "Реала" Кіліану Мбаппе 60 мільйонів євро у відповідь на його позов.

Про це повідомляє Reuters.

Суд встановив, що парижани не виплатили 26-річному французу зарплату за три місяці та бонуси, передбачені за трудовим договором на суму, яку визнали двома рішеннями Французької професійної футбольної ліги.

У суді відхилили аргументи клубу, що Мбаппе повинен відмовитися від несплаченої зарплати, бо ПСЖ не надав письмової угоди, що підтверджує відмову футболіста від свого права. Однак судді не прийняли додаткові претензії гравця: звинувачення у прихованій роботі, моральний харасмент та порушення обов'язку роботодавця щодо безпеки.

Мбаппе залишив ПСЖ влітку 2024 року, перебравшись до "Реала" у статусі вільного агента, підписавши контракт до червня 2029 року. Кіліан висунув позов проти колишньої команди з вимогою виплатити близько 55 мільйонів євро. ПСЖ не доплатив йому бонуси за підписання контракту та виплати від квітня до червня.

Своєю чергою, ПСЖ висунув Мбаппе зустрічний позов з вимогою виплатити компенсацію в 98 мільйонів євро. За словами адвоката парижан, форвард винен гроші ПСЖ "через тактику затягування, яка завдала клубу шкоди".

Нагадаємо, Мбаппе виступав за ПСЖ від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро. У складі паризького клубу він виграв 6 чемпіонатів Франції, 4 національні Кубки, три Суперкубки, а також 2 Кубки французької ліги.

За цей період він провів 307 матчів за парижан у всіх турнірах, відзначившись 256 голами і 106 асистами.