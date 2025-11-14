Мбаппе висловився про розгромну перемогу над Україною та вихід Франції на ЧС-2026

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував розгромну перемогу над Україною (4:0) в домашньому матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У поєдинку проти "синьо-жовтих" 26-річний Кіліан оформив дубль і таким чином досягнув позначки 400 голів за кар'єру.

Після перемоги над Україною французи за тур до кінця гарантували собі перше місце в групі та здобули пряму путівку на ЧС-2026.

"Ми пишаємося цим досягненням. Нам не варто сприймати цей вихід на ЧС як належне, навіть якщо це стає для нас звичним явищем. Я думаю, що в історії "синіх" так було не завжди.

Ми намагалися зберігати якомога більше спокою, бути розсудливими. Перший тайм був трохи складнішим, адже ми знали, що, враховуючи результат Ісландії, Україна хоче зіграти внічию, щоб повернути собі лідерство над ними у боротьбі за друге місце.

Ми отримали пенальті, який допоміг нам, це правда. Проте після цього ми грали якісно та впевненно, забивали голи та створювали моменти. Загалом, вболівальники провели гарний вечір.

Мені потрібно бути найкращою версією себе, щоб поїхати на чемпіонат світу. Було важливо повернутися до гри на своєму звичному рівні, щоб показати, що перебування в національній команді все ще важливе для мене", – сказав Мбаппе для Footmercato.

"400-й гол у кар'єрі? 400 – це не справляє враження на людей, якщо ти хочеш бути в колі тих, хто справляє враження, треба забити ще 400.

1000 голів Кріштіану Роналду? Це нереально. Але давайте спробуємо досягти нереального, треба намагатися, у нас лише одна кар'єра", – сказав Мбаппе для RMC Sport.

Після перемоги над Україною збірна Франції (13 очок) достроково гарантувала собі перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2026. У заключному турі "Ле Бле" 16 листопада на виїзді зіграють з Азербайджаном, який з одним набраним балом замикає квартет.

Того ж дня збірні України та Ісландії, які мають у своєму активі по 7 очок, розіграють другу сходинку в групі та право продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф. Команда Сергія Реброва поступається ісландцям через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів, тому в очному матчі "синьо-жовтим" потрібна лише перемога.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.