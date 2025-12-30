Мчить до тисячі: Роналду забив курйозний гол у чемпіонаті Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду / facebook.com/alnassrfc

Легендарний форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду забив гол у матчі 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Іттіфака".

40-річний португалець відзначився на 67-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 2:1 на користь своєї команди.

Гол Кріштіану вийшов курйозним – м'яч влучив йому в спину після удару Жоау Феліша, після чого влетів до воріт суперника. А далі традиційне фірмове святкування від Роналду.

Для Роналду це 957-й гол у кар'єрі. Він мчить до неймовірної позначки у тисячу забитих м'ячів. Для цього португальцю залишилося відзначитися 43 рази.

Зазначимо, що гол Кріштіану не допоміг його команді перемогти. Дубль Жоржиньйо Вейналдума приніс "Аль-Іттіфаку" нічию – 2:2.

Цього сезону Кріштіану забив 13 голів і зробив один асист у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він очолює бомбардирські перегони турніру разом з Фелішем.

"Аль-Наср" (31 бал) вперше в сезоні втратив очки у чемпіонаті Саудівської Аравії, але продовжує лідирувати. Найближчого переслідувача – "Аль-Таавон" – підопічні Жорже Жезуша випереджають на 3 очки.

