Медаль Абраменка, захист поясів Усиком і рекорд паралімпійців: найгучніші перемоги українського спорту 2022 року

Пригадуємо досягнення українців на спортивному фронті в році, що минає.

2022 рік добігає до свого завершення. Як і попередній, він виявися багатим для наших спортсменів на великі перемоги, хоч і був затьмарений повномасштабним вторгненням російських окупантів на територію України.

Українські спортсмени гордо представляли свою батьківщину на міжнародній арені, поки ЗСУ продовжували нищити ворога на фронті. На честь наших атлетів неодноразово лунав національний гімн, а догори підіймався синьо-жовтий прапор – символ свободи в усьому світі.

ТСН Проспорт пропонує читачам згадати найгучніші перемоги українських спортсменів за підсумками 2022 року.

Збірна України дійшла до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу

Від 19 січня до 6 лютого в Нідерландах відбувалося Євро-2022 з футзалу. За звання найкращої команди континенту змагалася і українська збірна, яка в підсумку посіла на турнірі четверте місце.

instagram.com/futsal_ua

В групі українці посіли друге місце. Наша збірна в стартовому матчі програла Нідерландам (2:3), а потім розгромила Сербію (6:1) та поступилася португальцям (0:1).

У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка обіграли Казахстан із рахунком 5:3. У півфіналі "синьо-жовті" в наднапруженому протистоянні поступилися росіянам (2:3), а в поєдинку за "бронзу" програли Іспанії з рахунком 1:4.

Четверте місце стало найкращим результатом українських футзалістів на чемпіонатах Європи за останні 17 років.

Олімпійське "срібло" Олександра Абраменка

Від 4-го до 20 лютого в Пекіні відбувалися Олімпійські ігри-2022. XXIV в історії зимова Олімпіада стала останніми великими змаганнями перед повномасштабною війною, яку Росія розв'язала проти України 24 лютого 2022 року.

У столиці Піднебесної нашу країну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах. "Синьо-жовті" закінчили Олімпійські ігри з однією медаллю – фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.

Фото: twitter.com/OlympicUA

Як і на попередніх зимових Іграх, які відбулися 2018 року у південнокорейському Пхенчхані, Абраменко став єдиним медалістом збірної України на Олімпіаді в Пекіні – чотири роки тому фристайлист здобув "золото".

"Срібло" Абраменка дозволило Україні посісти 25-те місце в загальнокомандному медальному заліку ОІ-2022. Переможцем медального заліку стала збірна Норвегії, яка виборола 37 нагород.

Також Олімпіада в Пекіні запам'яталася мовчазним протестом українського скелетоніста Владислав Гераскевича, який закликав не допустити розв'язання війни в Україні. Після свого виступу у кваліфікації він перед камерами продемонстрував плакат з написом "No war in Ukraine". Однак менш ніж за два тижня російська армія розпочала широкомасштабне вторгнення на українські землі.

фото - Суспільне Спорт

Історичний рекорд України на Паралімпіаді

Попри повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України, в березні наша паралімпійська збірна поїхала до Пекіна, де вразила абсолютно всіх своїми виступами.

"Синьо-жовті" завершили Паралімпіаду-2022 з 29 медалями: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Українська команда фінішувала на другому місці в підсумковому медальному заліку, пропустивши вперед лише Китай – 61 нагорода (18-20-23).

Фото: Associated Press

На Іграх-2022 українські паралімпійці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

Через війну в Україні паралімпійців країн-агресорок не допустили до Паралімпіади-2022 навіть під нейтральним прапором. Це поклало початок ізоляції російського та білоруського спорту від цивілізованого світу.

Успіхи українських легкоатлетів

2022 року Україна мала чимало перемог і в легкій атлетиці. Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завоювала історичне "золото" Мультиспортивного чемпіонату Європи (Мюнхен), "золото" чемпіонату світу в приміщенні (Белград), "срібло" світової першості в Юджині, а також перемогла в фіналі Діамантової ліги, перед цим вигравши низку етапів найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики.

Саме 21-річній спортсменці з Дніпра належить світовий рекорд сезону в стрибках у висоту – 2,05 м. За підсумками надзвичайно вдалого сезону Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року.

Фото: Associated Press

Окрім Магучіх, чудово себе проявили й інші наші легкоатлети. Стрибун у висоту Андрій Проценко, який у перші місяці повномасштабної війни понад 40 днів перебував в окупації на Херсонщині, в липні здобув "бронзу" ЧС-2022 в американському Юджині. А вже за місяць він виборов "бронзу" на Мультиспортивному чемпіонаті Європи в німецькому Мюнхені.

Фото: Associated Press

У потрійному стрибку "золото" Мультиспортивного Євро завоювала Марина Бех-Романчук. Більше того, українка зробила це з найкращим результатом сезону в Європі.

Здобутки українців на Мультиспортивному Євро

Україна завершила Мультиспортивний чемпіонат Європи з 22 нагородами: 5 золотих, 8 срібних, 9 бронзових.

Крім Магучіх і Бех-Романчук, "золото" Євро виграли Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (каное-двійка, 500 м), Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (параакадемічне веслування, мікст, парні двійки), а також Данило Болдирєв (скелелазіння на швидкість).

Фото: instagram.com/danyil_boldyrev

У загальнокомандному медальному заліку "синьо-жовті" посіли 11-те місце. Першими стали господарі змагань – німці, які завоювали 60 медалей: 26 золотих, 20 срібних і 14 бронзових.

Збірна України з волейболу вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

Чоловіча збірна України з волейболу вдруге в історії виступила в фінальній частині планетарної першості. Наша команда потрапила на турнір замість Росії, яку відсторонили від ЧС через війну.

У стартовому поєдинку змагань підопічні Угіса Крастіньша програла сербам (0:3), а потім розгромили Туніс (3:0) і впевнено обіграли Пуерто-Рико (3:1). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розбили Нідерланди (3:0), а в чвертьфіналі з боєм поступилися господарям турніру – словенцям.

фото - en.volleyballworld.com

Цей результат став найкращим в історії виступів нашої волейбольної збірної на світових першостях. Вперше українці грали на ЧС ще 1998 року та посіли там 10-те місце.

Олександр Усик захистив чемпіонські пояси в надважкій вазі

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Напружений поєдинок тривав всі 12 раундів. У восьмому та дев'ятому раундах Джошуа провів кілька потужних атак по корпусу суперника, але українець встояв, а в заключних раундах остаточно переламав бій на свою користь. У підсумку судді присудили Усику перемогу роздільним рішенням: 113−115, 115−113, 116−112.

Наступного року Олександр планує побитися з володарем пояса WBC, британцем Тайсоном Ф'юрі, аби стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Крім того, 2022 року успішно на ринг повернулися українські боксери легкої ваги – Василь Ломаченко і Денис Берінчик. Обидва, так само як і Усик, після початку повномасштабної війни вступили до територіальної оборони, щоб захищати рідну країну від російських загарбників.

Восени Ломаченко залишив тероборону та полетів до США, де в ніч проти 30 жовтня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

Фото: Associated Press

Берінчик повернувся на ринг на початку грудня на стадіоні "Тоттенгем Готспур" в Лондоні. Українець в андеркарді поєдинку Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою переміг француза Івана Менді одностайним рішенням суддів та здобув титул чемпіона Європи за версією EBU.

Фото: facebook.com/K2Ukraine

Варто зазначити, що це далеко не всі звитяги українських спортсменів у такому складному для всього нашого народу 2022 році. Сподіваємось, що наступний рік стане для українського спорту ще успішнішим. Та продовжуємо щодня працювати заради головної перемоги в житті кожного українця. Активно підтримувати та допомагати ЗСУ, щоб разом вигнати ворога з усієї території нашої батьківщини.

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