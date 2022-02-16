"Медаль для всієї нашої країни та кожного українця": фристайліст Абраменко прокоментував свій тріумф на ОІ-2022

Спортсмен задоволений своїм виступом у Пекіні.

У середу, 16 лютого, Україна нарешті завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

Український спортсмен поділився емоціями після завоювання першої медалі "синьо-жовтих".

"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль. Ця нагорода для нашої країни.

Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця.

Міф про прапороносців? Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивіться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що й фартова", - цитує Абраменка пресслужба НОК.

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