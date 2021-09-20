"Медаль поїхала з мамою до українського Донецька": чемпіон світу зі скелелазіння про свою перемогу в Москві

"Медаль поїхала з мамою до українського Донецька": чемпіон світу зі скелелазіння про свою перемогу в Москві

Чемпіонат відбувся у Москві.

У "Борисполі" зустріли Данила Болдирєва - українського скелелаза, який став чемпіоном світу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 вересня.

У фіналі змагань, що відбувалися в Москві, 29-річний українець випередив іспанця та американця. На честь його перемоги на арені в столиці Росії пролунав гімн України.

В аеропорту з квітами та плакатами привітати спортсмена прийшли його друзі та дівчина. До слова, Данило Болдирєв родом із Донецька. Перемогу присвятив своїй мамі.

Новини України: Даниїл Болдирєв став чемпіоном світу зі скелелазіння

"Я дуже вдячний, що я українець, і що я міг стояти на першому місці. Так, це Москва, ми все розуміємо. Але я їхав туди по "золото" для своєї мами-тренерки. Віддав медаль мамі. У мене є тільки такий красивий потужний кубок. Медаль поїхала з мамою до українського Донецька", - розповів чемпіон.

Як повідомлялося, українець Богдан Гоза встановив неймовірний рекорд на Чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів. У ривку 19-річний уродженець Львівської області підняв штангу вагою 189 кілограмів. Тим самим Богдан побив колишній світовий рекорд у своїй ваговій категорії (до 109 кг) і приніс до скарбнички української збірної золоту медаль.

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