Медаль у кишені: чоловіча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до фіналу чемпіонату Європи

Медаль у кишені: чоловіча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до фіналу чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях стала фіналістом чемпіонату Європи-2022, який відбувається в Анталії.

Нашу команду представляють Андрій Ягодка, Юрій Цап і Василь Гумен. Запасний - Богдан Платонов.

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" перемогли Іспанію (45:33), а у чвертьфіналі впоралися з Німеччиною (45:44).

За путівку до фіналу українцям довелося змагатися проти Туреччини, цей поєдинок також завершився на нашу користь - 45:43. Таким чином, українська збірна гарантувала собі, як мінімум, "срібло" континентальної першості.

Тепер укранці всього в одному кроці від звання чемпіонів Європи. У фіналі суперниками нашої команди стануть угорці, які є бронзовими призерами Олімпіади-2020 у Токіо.

Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 20 червня, початок - о 18:45 за київським часом.

Нагадаємо, Владислава Харькова завоювала для України перше "золото" чемпіонату Європи-2022 з фехтування.

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