"Це велика подія для нашої країни": Бубка "зняв капелюх" перед олімпійським медалістом Абраменком (відео)

Президент НОК подякував спортсмену за єдину медаль.

У середу, 16 лютого, Україна нарешті завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка прокоментував тріумф нашого спортсмена.

"Чекали на медалі й раніше, але всі ми розуміємо непросту ситуацію для всіх спортсменів в період пандемії. Вірили в команду фристайлістів, але склалося інакше. Було дуже непросто в Пекіні. Однак Сашко витримав все. Він – справжній герой. Велика вдячність йому, кожному спортсмену збірної України, Енверу Аблаєву, всім фахівцям команди, які є професіоналами високого рівня й вже підготували прекрасну молодь, яка буде продовжувати ці чудові медальні традиції. Пишаюся українськими олімпійцями! Як кажуть, "знімаю капелюх" перед нашими спортсменами! Вони справжні герої!

Це велика подія для нашої країни. Особливо, в День Єднання України! Це медаль, яка єднає нашу державу. Це особливе досягнення в складний для України час й тим паче сьогодні", - цитує Бубку пресслужба НОК.

Зазначимо також, що президент НОК зняв шапку і вклонився перед Олександром Абраменком після його виступу на Олімпіаді.

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