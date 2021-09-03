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Медальний залік Паралімпійських ігор-2020 у Токіо: Україна завоювала вже 94 нагороди

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51к
Медальний залік Паралімпійських ігор-2020 у Токіо: Україна завоювала вже 94 нагороди

Associated Press

У столиці Японії завершився десятий змагальний день.

24 серпня - 5 вересня 2021 року в Токіо відбуваються Паралімпійські ігри-2020. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

У них беруть участь 4400 спортсменів зі 168 країн світу. Вони змагаються у 22 видах спорту, в яких розігрують 540 комплектів нагород.

Дивіться також: Паралімпійські ігри-2020: головне про майбутні змагання в Токіо

Україну на Іграх представляють 143 паралімпійці, вони виступають у 15 з 22 видів спорту.

Медальний залік Паралімпіади-2020 після 3 вересня

Країна золото срібло бронза всього
1 Китай 85 53 46 184
2 Велика Британія 37 34 40 111
3 США 34 34 24 92
4 РПК 34 29 44 107
5 УКРАЇНА 24 44 26 94
6 Нідерланди 22 15 16 53
7 Бразилія 21 14 26 61
8 Австралія 18 27 27 72
9 Італія 13 27 25 65
10 Азербайджан 12 1 4 17
11 Німеччина 11 11 17 39
12 Франція 10 13 28 51
13 Іран 10 9 1 20
14 Іспанія 9 13 11 33
15 Японія 8 11 14 33
16 Угорщина 7 5 3 15
17 Узбекистан 7 4 6 17
18 Мексика 7 2 12 21
19 Польща 6 6 11 23
20 Нова Зеландія 6 3 3 12
20 Швейцарія 6 3 3 12
22 Ізраїль 6 2 1 9
23 Білорусь 5 1 1 7
24 Канада 4 10 6 20
25 Таїланд 4 4 7 15
26 Бельгія 4 3 8 15
27 Алжир 4 2 4 10
28 Ірландія 4 2 1 7
29 ПАР 4 1 1 6
30 Колумбія 3 7 13 23
31 Туніс 3 4 2 9
32 Словаччина 3 2 4 9
33 Нігерія 3 1 4 8
34 Куба 3 1 1 5
34 Данія 3 1 1 5
36 Йордан 3 0 1 4
37 Індія 2 6 5 13
38 Туреччина 2 4 9 15
39 Чехія 2 3 3 8
40 Чилі 2 3 0 5
41 Венесуела 2 2 2 6
42 Норвегія 2 0 2 4
43 Сингапур 2 0 0 2
44 Південна Корея 1 7 11 19
45 Австрія 1 5 3 9
46 Швеція 1 4 2 7
47 Марокко 1 3 2 6
48 Фінляндія 1 3 1 5
48 Казахстан 1 3 1 5
50 Греція 1 2 6 9
51 Сербія 1 2 1 4
52 Малайзія 1 2 0 3
53 Еквадор 1 0 2 3
54 Кіпр 1 0 1 2
54 Шрі-Ланка 1 0 1 2
54 ОАЕ 1 0 1 2
57 Ефіопія 1 0 0 1
57 Монголія 1 0 0 1
57 Пакистан 1 0 0 1
57 Перу 1 0 0 1
61 Єгипет 0 5 2 7
62 Аргентина 0 4 3 7
63 Латвія 0 3 2 5
64 Грузія 0 3 0 3
65 Хорватія 0 2 3 5
66 Болгарія 0 2 0 2
67 Індонезія 0 1 2 3
68 Ірак 0 1 1 2
68 Намібія 0 1 1 2
68 Румунія 0 1 1 2
68 Словенія 0 1 1 2
72 Коста-Рика 0 1 0 1
72 Кувейт 0 1 0 1
72 В'єтнам 0 1 0 1
75 Литва 0 0 3 3
76 Гонконг 0 0 2 2
77 Сальвадор 0 0 1 1
77 Кенія 0 0 1 1
77 Саудівська Аравія 0 0 1 1
77 Чорногорія 0 0 1 1
77 Оман 0 0 1 1
77 Португалія 0 0 1 1
77 Китайський Тайбей 0 0 1 1
77 Уганда 0 0 1 1
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