Медальний залік Паралімпійських ігор-2020 у Токіо: Україна завоювала вже 94 нагороди

Медальний залік Паралімпійських ігор-2020 у Токіо: Україна завоювала вже 94 нагороди

У столиці Японії завершився десятий змагальний день.

24 серпня - 5 вересня 2021 року в Токіо відбуваються Паралімпійські ігри-2020. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

У них беруть участь 4400 спортсменів зі 168 країн світу. Вони змагаються у 22 видах спорту, в яких розігрують 540 комплектів нагород.

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Україну на Іграх представляють 143 паралімпійці, вони виступають у 15 з 22 видів спорту.

Медальний залік Паралімпіади-2020 після 3 вересня

№ Країна золото срібло бронза всього 1 Китай 85 53 46 184 2 Велика Британія 37 34 40 111 3 США 34 34 24 92 4 РПК 34 29 44 107 5 УКРАЇНА 24 44 26 94 6 Нідерланди 22 15 16 53 7 Бразилія 21 14 26 61 8 Австралія 18 27 27 72 9 Італія 13 27 25 65 10 Азербайджан 12 1 4 17 11 Німеччина 11 11 17 39 12 Франція 10 13 28 51 13 Іран 10 9 1 20 14 Іспанія 9 13 11 33 15 Японія 8 11 14 33 16 Угорщина 7 5 3 15 17 Узбекистан 7 4 6 17 18 Мексика 7 2 12 21 19 Польща 6 6 11 23 20 Нова Зеландія 6 3 3 12 20 Швейцарія 6 3 3 12 22 Ізраїль 6 2 1 9 23 Білорусь 5 1 1 7 24 Канада 4 10 6 20 25 Таїланд 4 4 7 15 26 Бельгія 4 3 8 15 27 Алжир 4 2 4 10 28 Ірландія 4 2 1 7 29 ПАР 4 1 1 6 30 Колумбія 3 7 13 23 31 Туніс 3 4 2 9 32 Словаччина 3 2 4 9 33 Нігерія 3 1 4 8 34 Куба 3 1 1 5 34 Данія 3 1 1 5 36 Йордан 3 0 1 4 37 Індія 2 6 5 13 38 Туреччина 2 4 9 15 39 Чехія 2 3 3 8 40 Чилі 2 3 0 5 41 Венесуела 2 2 2 6 42 Норвегія 2 0 2 4 43 Сингапур 2 0 0 2 44 Південна Корея 1 7 11 19 45 Австрія 1 5 3 9 46 Швеція 1 4 2 7 47 Марокко 1 3 2 6 48 Фінляндія 1 3 1 5 48 Казахстан 1 3 1 5 50 Греція 1 2 6 9 51 Сербія 1 2 1 4 52 Малайзія 1 2 0 3 53 Еквадор 1 0 2 3 54 Кіпр 1 0 1 2 54 Шрі-Ланка 1 0 1 2 54 ОАЕ 1 0 1 2 57 Ефіопія 1 0 0 1 57 Монголія 1 0 0 1 57 Пакистан 1 0 0 1 57 Перу 1 0 0 1 61 Єгипет 0 5 2 7 62 Аргентина 0 4 3 7 63 Латвія 0 3 2 5 64 Грузія 0 3 0 3 65 Хорватія 0 2 3 5 66 Болгарія 0 2 0 2 67 Індонезія 0 1 2 3 68 Ірак 0 1 1 2 68 Намібія 0 1 1 2 68 Румунія 0 1 1 2 68 Словенія 0 1 1 2 72 Коста-Рика 0 1 0 1 72 Кувейт 0 1 0 1 72 В'єтнам 0 1 0 1 75 Литва 0 0 3 3 76 Гонконг 0 0 2 2 77 Сальвадор 0 0 1 1 77 Кенія 0 0 1 1 77 Саудівська Аравія 0 0 1 1 77 Чорногорія 0 0 1 1 77 Оман 0 0 1 1 77 Португалія 0 0 1 1 77 Китайський Тайбей 0 0 1 1 77 Уганда 0 0 1 1

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