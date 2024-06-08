Мегаепічний фініш: Україна здобула першу медаль на Євро-2024 з легкої атлетики (відео)

Збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2024 з легкої атлетики, який триває у Римі. Людмила Оляновська виборола "бронзу" у спортивній ходьбі на 20 км.

Наша співвітчизниця на останніх метрах дистанції випередила іспанку Лауру Гарсію-Каро, яка передчасно почала святкувала місце на п'єдесталі з державним прапором.

Відео, як українська спортсменка епічно обходить суперницю на фініші, завірусилося Мережею.

Зазначимо, що Оляновська завершила змагання з результатом 1:28:48 години, завдяки чому виборола ліцензію на Олімпіаду-2024 в Парижі.

"Золото" та "срібло" на цій дистанції завоювали італійки – Антонелла Пальмізано (1:28:09 години) та Валентіна Траплетті (1:28:37 години).

Участь у змаганні брали ще дві українки – Олена Собчук стала десятою (1:31:47 години), а Марія Сахарук посіла 13-те місце (1:32:39 години).

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