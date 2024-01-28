Мегасенсація в Кубку Англії: напівпрофесійний клуб шостого дивізіону вийшов до 1/8 фіналу (відео)

"Мейдстоун Юнайтед" встановив історичний рекорд в Кубку Англії з футболу.

Напівпрофесійний "Мейдстоун Юнайтед", який виступає у шостому за силою дивізіоні англійського футболу, створив гучну сенсацію, пробившись до 1/8 фіналу Кубка Англії.

В 1/16 фіналу скромний клуб вибив з турніру "Іпсвіч", який зараз посідає друге місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу (друга за рангом ліга Англії – прим.) та претендує на вихід до АПЛ.

Матч на стадіоні "Портмен Роуд" в місті Іпсвіч завершився з рахунком 1:2 .

Наприкінці першого тайму гостей вивів уперед Ламар Рейнолдс. На старті другої половини поєдинку "Іпсвіч" відігрався зусилями Джеремі Сарм'єнто. Проте на 66-й хвилині Сем Корн забив переможний м'яч, який дозволив команді з невеликого міста Мейдстон сенсаційно вийти до наступного раунду змагань.

До слова, "Іпсвіч" володів просто шаленою перевагою в матчі проти нижчого за класом суперника (38:2 за ударами, у площину воріт – 13:2, володіння м'ячем – 78% проти 22%, за очікуваними голами (xG) – 5,06 на 0,90).

Огляд матчу "Іпсвіч" – "Мейдстоун Юнайтед"

Таким чином, "Мейдстоун Юнайтед" встановив унікальне досягнення. Це перший в історії представник шостого дивізіону, якому вдалося дійти до 1/8 фіналу Кубка Англії.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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