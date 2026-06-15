Мегасенсація на ЧС-2026: збірна Іспанії не зуміла обіграти Кабо-Верде

Іспанія — Кабо-Верде / © Associated Press

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Збірна Іспанії сенсаційно зіграла внічию з командою Кабо-Верде в матчі першого туру групи H чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті завершився з рахунком 0:0 .

Від стартового свистка іспанці очікувано забрали м'яч під свій контроль, але супеник дуже грамотно оборонявся.

Найкращий шанс відкрити рахунок чинні чемпіони Європи мали на 39-й хвилині — після скидання головою від Марка Кукурельї, який сьогодні перейшов з "Челсі" до мадридського "Реала", Ферран Торрес з кількох метрів влучив у поперечину.

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Іспанія — Кабо-Верде / © Associated Press

У другому таймі підопічні Луїса Де ла Фуенте продовжили тиснути на ворота африканської збірної. На 71-й хвилині на заміну вийшов зірковий вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, який розпочав поєдинок на лавці для запасних.

Незважаючи на всі намагання, іспанцям так і не вдалося розпечатати ворота збірної Кабо-Верде, для якої це був перший в історії матч на Мундіалях — команда заробила історичне очко на ЧС.

Іспанія — Кабо-Верде / © Associated Press

В іншому матчі стартового туру групи H зустрінуться збірні Саудівської Аравії та Уругваю. Цей поєдинок відбудеться у вівторок, 16 червня, початок — о 01:00 за київським часом.

У другому турі Іспанія 21 червня зіграє проти Саудівської Аравії, а Кабо-Верде 22 червня позмагається з Уругваєм.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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