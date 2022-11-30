Мексика перемогла Саудівську Аравію, але драматично вилетіла з ЧС-2022

Збірна Мексики обіграла Саудівську Аравію в матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в Лусаїлі завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм минув без забитих м'ячів, а на початку другого мексиканцям вдалося двічі засмутити свого суперника. Спершу на 47-й хвилині рахунок відкрив Генрі Мартін, а вже за п'ять хвилин Луїс Чавес подвоїв перевагу своєї команди.

З огляду на парелельний матч квартету C, в якому Аргентина обіграла Польщу (2:0), турнірна ситуація складалася таким чином, що Мексиці потрібно було забити ще один м'яч, щоб вийти до плейоф. Однак вона не змогла цього зробити.

Натомість мексиканці припустилися фатальної помилки в компенсований час і півзахисник саудитів Салем Аль-Давсарі на 90+5-й хвилині покарав їх за це. Мінімальна перемога не дозволила Мексиці продовжити свій шлях на турнірі.

Аргентина (6 очок) з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. Польща (4) пробилася до плейоф з другої сходинки – поляки випередили мексиканців (4) за додатковими показниками. Мексика та Саудівська Аравія (3) завершили виступи на Мундіалі.

В 1/8 фіналу аргентинці зустрінуться з Австралією, а поляки битимуться проти Франції.

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