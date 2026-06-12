Мексика обіграла ПАР у матчі-відкритті ЧС-2026 — рефері показав три червоні картки

Збірна Мексики / © Associated Press

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Збірна Мексики обіграла команду ПАР (Південно-Африканської Республіки) в матчі-відкритті чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко завершився з рахунком 2:0 .

Одна з трьох господарок Мундіалю відкрила рахунок уже на 9-й хвилині зустрічі — автором першого забитого м'яча на ЧС-2026 став форвард Хуліан Кіньйонес.

Півзахисник південноафриканців Яя Сітоле невдало прийняв передачу від свого голкіпера Ронвена Вільямса і хавбек мексиканців Ерік Ліра зіграв на перехопленні. М'яч відскочив до Кіньйонеса, який з центру штрафного майданчика влучно пробив під воротарем.

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На старті другого тайму південноафриканці залишилися в меншості — на 49-й хвилині Сітоле заробив пряму червону картку за те, що перед власним карним майданчиком збив Браяна Гутьєрреса, який виходив один на один з голкіпером суперника.

Мексика — ПАР / © Associated Press

На 67-й хвилині мексиканці подвоїли свою перевагу в рахунку — Рауль Хіменес ударом головою на дальній стійці замкнув подачу Роберто Альварадо з правого флангу.

Мексика — ПАР / © Associated Press

Мексика — ПАР / © Associated Press

На 84-й хвилині збірна ПАР отримала другу червону картку — після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр вилучив з поля Темба Зване за те, що він відмахнувся від Альварадо і влучив йому по обличчю.

У компенсований час, на 90+2-й хвилині, уже мексиканці заробили червону картку — Сезар Монтес був вилучений з поля за фол останньої надії.

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Цікаво, що Мексика і Південна Африка вже зустрічалися в матчі-відкритті світової першості. Це сталося 2010 року, коли ЧС приймала ПАР. Той поєдинок завершився внічию — 1:1.

Крім Мексики і ПАР, у групі А також виступають Республіка Корея і Чехія, які очний матч стартового туру проведуть у п'ятницю, 12 червня, о 05:00 за київським часом

У другому турі Мексика 19 червня зіграє з південнокорейцями, а ПАР 18 червня позмагається з Чехією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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