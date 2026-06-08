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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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180
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2 хв

Мексика — ПАР: букмекери зробили прогноз на матч-відкриття ЧС-2026

Світова першість з футболу стартує 11 червня поєдинком між командами Мексики та Південної Африки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

У четвер, 11 червня, фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу розпочнеться матчем між збірними Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки).

Поєдинок-відкриття Мундіалю відбудеться на стадіоні Ацтека в Мехіко. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Команди Мексики і ПАР потрапили до групи А, де їхніми суперниками також будуть Республіка Корея і Чехія.

Прогноз букмекерів на матч Мексика — ПАР

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають Мексику. На перемогу одного з господарів Мундіалю можна поставити з коефіцієнтом 1,41. Нічия — 4,75. Виграш африканської збірної — 8,50.

Цікаво, що Мексика і Південна Африка вже зустрічалися в матчі-відкритті світової першості. Це сталося 2010 року, коли ЧС приймала ПАР. Той поєдинок завершився внічию — 1:1.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Всі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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