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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Мексика розібралася з Еквадором та пройшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Мексиканці продовжують йти без пропущених м'ячів на поточному Мундіалі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Мексики

Збірна Мексики / © Associated Press

Збірна Мексики впевнено перемогла команду Еквадору в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко завершився з рахунком 2:0.

Мексиканці відкрили рахунок на 22-й хвилині зустрічі — Хуліан Кіньйонес отримав закидання на лівий фланг атаки від Роберто Альварадо, зайшов до штрафного майданчика і пробив у ближню "дев'ятку".

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

На 31-й хвилині одна зі збірних-господарок Мундіалю подвоїла свою перевагу в рахунку — Рауль Хіменес обігрався з Кіньйонесом перед штрафним майданчиком суперника і відправив м'яч у правий верхній кут.

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Мексика — Еквадор / © Associated Press

Відповісти хоча б одним голом еквадорці так і не зуміли. Наприкінці матчу, на 90+5-й хвилині, Еквадор ще й залишився у меншості — захисник команди П'єро Інкап'є отримав пряму червону картку згідно так званого "правила Вінісіуса" — прикрив рот та щось сказав Сантьяго Хіменесу.

  • Мексика посіла перше місце у групі A, обігравши ПАР (2:0), здолавши Південну Корею (1:0) та розгромивши Чехію (3:0). Тож підопічні Хав'єра Агірре дійшли до 1/8 фіналу, не пропустивши жодного м'яча за чотири матчі.

  • Еквадор фінішував третім у квартеті E, програвши Кот-д'Івуару (0:1), зігравши внічию з Кюрасао (0:0) та сенсаційно обігравши Німеччину (2:1).

В 1/8 фіналу Мексика зустрінеться з переможцем матчу Англія — ДР Конго, який відбудеться у середу, 1 липня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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