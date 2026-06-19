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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Мексика здолала Південну Корею та достроково вийшла до плейоф ЧС-2026

Мексика стала першою збірною, яка вийшла до 1/16 фіналу Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мексика — Південна Корея

Мексика — Південна Корея / © Associated Press

Збірна Мексики обіграла команду Південної Кореї в матчі другого туру групи А чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Акрон" у мексиканському місті Сапопан завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол одна з команд-господарок Мундіалю забила на старті другого тайму — на 50-й хвилині Луїс Ромо зіграв на добиванні після грубої помилки воротаря південнокорейців Син-гю Кіма, який врізався у свого партнера й випустив м'яч на ногу супернику.

Мексика — Південна Корея / © Associated Press

Мексика — Південна Корея / © Associated Press

Мексика — Південна Корея / © Associated Press

Мексика — Південна Корея / © Associated Press

Таким чином, Мексика здобула свою другу перемогу на турнірі. В матчі-відритті Мундіалю мексиканці обіграли ПАР (2:0).

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету збірні Чехії та ПАР зіграли внічию — 1:1.

  • Маючи 6 очок після двох турів, Мексика достроково виграла групу A — це перша збірна, яка вийшла до 1/16 фіналу Мундіалю. Південна Корея (3 бали), Чехія (1) та ПАР (1) продовжать боротьбу за плейоф.

  • У заключному третьому турі Мексика зіграє з Чехією, а Південна Корея позмагається з ПАР. Обидва поєдинки відубдуться 25 червня, о 04:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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