"Мене це не хвилює": Усик розповів, як збирається перемагати Джошуа в чемпіонському бою (відео)

"Мене це не хвилює": Усик розповів, як збирається перемагати Джошуа в чемпіонському бою (відео)

Українець наголосив, що в ринзі робитиме те, що захоче.

Український боксер Олександр Усик після відкритого тренування висловився про майбутній титульний поєдинок проти британця Ентоні Джошуа.

"Тренувальний табір був дуже хороший, дуже довгий і важкий, але він приносив мені задоволення. Які корективи вніс після бою з Чісорою? Джошуа зовсім інший боксер. Ми з тренерами зробили величезну роботу, про яку я вам зараз не скажу.

Слабкості Джошуа? Він буде дивитися і дізнається, що я буду говорити. Мій тренер скаже, що треба робити в ринзі. Що я буду робити, якщо Джошуа почне зі мною боксувати? А він щось інше зі мною робитиме? Він, напевно, і буде боксувати. Нехай Джошуа робить все, що хоче. А я буду робити те, що хочу я.

Різниця в габаритах? Мене це ніяк не турбує. Так було все життя. Хтось був меншим, хтось - більшим. Люди, які говорять про це, не до кінця все розуміють", - сказав Усик в інтерв'ю Sky Sports Boxing.

"NOTHING BOTHERS ME" @usykaa says he is not concerned about talk of who is bigger or smaller ahead of Saturday's showdown with @anthonyjoshua



Book Joshua vs Usyk, live on Sky Sports Box Office on September 25 https://t.co/nSgrSCRi9m#JoshuaUsyk pic.twitter.com/vQiHFZh7MR — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 21, 2021

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Раніше ТСН Проспорт писав, що став відомий гонорар Джошуа за чемпіонську битву з Усиком.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання