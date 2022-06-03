"Мене хтось здав": українська арбітриня з Херсонщини розповіла про своє викрадення окупантами

"Мене хтось здав": українська арбітриня з Херсонщини розповіла про своє викрадення окупантами

Українська арбітриня Ірина Петрова з Нової Каховки розповіла, як російські військові викрали її та тримали у в'язниці.

У понеділок, 9 травня, росіяни викрали Петрову в Новій Каховці. Після повномасштабного вторгнення РФ до України арбітриня брала участь у мітингах проти окупації, зокрема виходила з плакатом "Нова Каховка - це Україна".

14 травня арбітриню відпустили додому, після чого її вдалося евакуювати до Києва.

Про пережитий полон у окупантів Петрова розповіла в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

"9 травня мав бути мирний мітинг. Проте ніхто не вийшов, адже це небезпечно. Мене затримали саме в цей день через те, що мене хтось здав. Я запостила інформацію про людей, які перейшли на бік окупантів. Через пів години за мною прийшли просто до мого двору.

Я запитала, кого вони шукають. Вони назвали моє ім'я, я почала говорити, що це не я. Сказали віддати телефон. Вони там вже викликали підмогу, тому я все ж віддала телефон, а мені одягнули кайданки та відвели до відділку.

Вони хотіли перевірити мої фото і чи немає іншої провокативної інформації. Слідчий почав займатися моєю справою. Він сказав, що мене триматимуть від 3 до 15 діб, але якщо щось знайдуть, то навіть 10 років. Він так морально тиснув.

Мені пощастило, мене посадили не до камери в підвалі, а до окремої кімнати. Чайник, "дуйчик" та книги були. Але у мене страх замкненого простору, тому я панікувала першого дня. Проте до чоловіків там зовсім по-інакшому ставляться. Мені ще дивом пощастило. Тут кожному дають роботу, я, наприклад, мила посуд", - розповіла Петрова.

Нагадаємо, раніше захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв розповів про ситуацію в окупованому Херсоні, де проживає його рідня.

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