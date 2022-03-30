"Мене не цікавлять пояси - лише допомога Україні": Усик пояснив, чому вирішив провести реванш із Джошуа

"Мене не цікавлять пояси - лише допомога Україні": Усик пояснив, чому вирішив провести реванш із Джошуа

35-річний кримчанин вважає, що своїм виступом на ринзі більше допоможе батьківщині.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував своє рішення залишити Україну для проедення захисту титулів у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Джошуа.

"Хотів залишитися і захищати Україну зі зброєю в руках. Проте друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму, а не стрілятиму. Я на постійному зв'язку з Василем Ломаченком, з Володимиром та Віталієм Кличками. Намагаюся зосередитися на тренуваннях і майже не стежу за новинами. Всі мої друзі, які захищають нашу країну, сказали, щоб я вимикав телефон та тренувався. Вони очікують від мене хорошо боксу. Заради України.

Мене зараз нічого не цікавить: пояси чи щось ще - лише допомога Україні. Докладу усіх зусиль на тренуваннях та зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати людей так само, як вони підтримують мене. Україна переможе", - сказав Усик в інтерв'ю чеському виданню CNN.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко оцінив рішення Усика залишити Україну заради бою з Джошуа.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Промоутер Джошуа Едді Гірн повідомляв, що реванш може відбутися в червні цього року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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