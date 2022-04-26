"Мене неправильно зрозуміли": Луческу виправдався за свою скандальну заяву щодо російських спортсменів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу відповів на питання німецьких журналістів про доцільність накладення санкцій на російських спортсменів на тлі повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.
Раніше керманич "біло-синіх" оскандалився, не підтримавши ізоляцію Росії від міжнародних турнірів. Він назвав українців та росіян братами, а усунення російських команд від змагань неправильним.
Після шквалу критики на свою адресу 76-річний фахівець заявив, що його слова неправильно зрозуміли. Румунський коуч наголосив, що санкції повинні торкнутися всіх, хто підтримує війну.
"Я чекав цього питання. Мене тоді неправильно зрозуміли, мої слова подали у неправильному світлі. Я просто мав на увазі, що російські спортсмени не повинні розплачуватися за те, що відбувається в Україні.
Безумовно, спортсмен чи асоціація, які підтримують війну, повинні піддатися санкціям. Інакше дух чесної гри та спорту опинився б під сумнівом. З іншого боку, я вважаю, що спорт може стати послом миру та відбудувати мости", - сказав Луческу в інтерв'ю Augsburger Allgemeine Zeitung.
Раніше повідомлялося, що Луческу потужно мотивував гравців "Динамо" перед благодійними матчами, порівнявши їх з українськими солдатами.
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