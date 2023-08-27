"Мене обдурили, позбавивши перемоги": Дюбуа оскаржуватиме результат бою проти Усика

Британець заявив, що у нього вкрали перемогу.

Команда британського боксера надважкої ваги Даніеля Дюбуа збирається оскаржувати його поразку в бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, українця Олександра Усика.

У п'ятому раунді британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок поновився.

У підсумку українець видовищно нокаутував британця у дев'ятому раунді. Одразу після завершення бою Дюбуа заявив, що його удар у 5-му раунді не був нижче пояса, а відтак у нього вкрали перемогу.

"Я не вважаю, що це був удар нижче пояса. Мене обдурили, позбавивши перемоги", – сказав Даніель.

Дюбуа настільки засмутився через поразку, що не прийшов на пресконференцію після поєдинку.

Промоутер британця Френк Воррен заявив про наміри оскаржити результат бою.

"Керівні органи повинні розглянути це та призначити реванш. Ми оскаржуватимемо те, що тут сталося", – наводить слова Воррена Daily Mail.

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Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Усик присвятив перемогу над Дюбуа українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після завершення бою Олександр у ринзі голосно прокричав "ЗСУ".

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