"Мене обікрали": українського боксера засудили у титульному бою в Росії (відео)

Петросян буде оскаржувати рішення суддів.

У суботу, 19 лютого , в рамках шоу промоутерської компанії RCC Boxing Promotions український боксер легкої ваги Зоравор Петросян бився за титул WBC Asia в суперлегкій вазі проти росіянина Івана Козловського.

У 10-раундовому поєдинку за титул українець до крові побив росіянина, але роздільним рішенням суддів перемога дісталася боксеру з РФ (91:99, 96:94, 96:94), який зберіг чемпіонський пояс.

Відео бою Петросян - Козловський

Після бою Петросян у своєму Instagram заявив, що планує подавати апеляцію на результат бою з Козловським.

"Друзі, хто дивився бій, зрозуміє, про що зараз піде мова. Моя думка і думка майже всього залу - мене обікрали.

Ми будемо подавати апеляцію. Я нічого не прошу, просто віддайте мені моє. Цей бій виграв я, можу це сказати з чистою совістю.

Ну нічого, у нас такий тернистий шлях, і ми його пройдемо гідно, щоб нам не було соромно за той бокс, який я показую і буду показувати.

До мого суперника претензій ніяких не маю, він гідний хлопець, і він сам сказав, що "ми зробили свою роботу, а судді вже так вирішили".

Спасибі за бій, Іван. Спасибі всім, хто стежить за мною і підтримує. Що нас не вбиває, то робить нас сильнішими", - сказав Петросян.

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