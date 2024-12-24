"Мене там пограбували": з'явилося відео з першою реакцією Ф'юрі на поразку від Усика в реванші

У Мережі з'явилося відео з першою реакцією ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі на поразку від володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика в бою-реванші.

Після того, як українця одноголосним рішенням суддів оголосили переможцем поєдинку, британський боксер відмовився давати інтерв'ю в ринзі та швидко пішов до роздягальні.

І все ж, журналістам вдалося зняти на відео "Циганського короля", який неабияк був розлючений суддівським вердиктом. Ф'юрі заявив, що був впевнений у своїй перемозі, а судді його "пограбували".

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Ф'юрі: "Усі професіонали, Оскар Де Ла Хойя, усі казали, що він переміг мене на чотири раунди. Так воно і є".

Член команди: "Не може бути 116-112".

Ф'юрі: "Тоді це зовсім безнадійно. Кожен довбаний раунд… Мене там пограбували. Н***й їх. Як ти думаєш, Бене? Тільки чесно".

Бен: "Я думаю, що це був дуже близький бій. Я думав, ти отримаєш перемогу, якщо чесно".

Ф'юрі: "Клянусь Богом, я думав, що виграв принаймні на три раунди. Я контролював бій, змусив його працювати і тому подібне. Н***й це все. Кажу вам як є, ми нічого не отримаємо в цій країні".

Відео реакції Ф'юрі на поразку від Усика в реванші

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Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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