"Мене за це доїдає совість": відомий коментатор - про несвідому підтримку ідеї "братських народів" з росіянами

Український кіберспортивний коментатор Віталій "v1lat" Волочай вибачився за толерування росіян у минулому.

Після повномасштабної війни він зрозумів свою провину.

"Я розумію і маю визнати, що я винен в тому, що ми толеруємо русню в кіберспорті.

Це я багато років до і після початку війни у 2014-му не раз в ефірах і поза ними говорив, кричав і пропагував "СНГ-кіберспорт". Це моя вина в тому, що ми ставилися до їхніх перемог, як до наших і сприймали їхні поразки, як наші. Це я робив все, щоб ми типу отримували емоції, і не важливо які.

Не визнавати це зараз – це бути у**бком. І скільки б грошей я не згенерував і не передав на ЗСУ, що б я не робив, замилити те, що я свідомо і не свідомо розмивав різницю між нами і ними – неможливо. І мене за це доїдає моя совість. І все життя буде доїдати. Вибачте, будь ласка", – написав Волочай у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що російські гравці американської команди Cloud9 з CS:GO Дмитро sh1ro Соколов і Тимофій interz Якушин опинилися в епіцентрі скандалу, зобразивши на своїх автографах символ окупантів.

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