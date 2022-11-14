"Мене зробили цапом-відбувайлом": Роналду в скандальному інтерв'ю "розніс" тренера МЮ та клуб

Зірковий форвард "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду дав резонансне інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, в якому висловив своє невдоволення станом справ у команді.

37-річний португалець жорстко розкритикував клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа, заявивши, що не поважає нідерландського фахівця.

"Я не поважаю тен Гаґа, тому що він не поважає мене. Якщо людина не ставиться до мене з повагою, то від мене варто очікувати такого ж.

Думаю, що вболівальники повинні знати правду. Я хочу найкращого для клубу. Ось чому я повернувся до "Манчестер Юнайтед". Але у нашому клубі бракує певних речей, які є в "Ман Сіті", "Ліверпулі", зараз у "Арсеналі". МЮ повинен бути на вершині, але, на жаль, це не так.

Мене намагаються витіснити, це почалося ще раніше. Не лише тренер, але й два-три інші хлопці у команді. Через це я почуваюся зрадженим. Мене зробили цапом-відбувайлом за всі невдачі.

Чи намагається "Манчестер Юнайтед" позбутися мене зараз? Не знаю. Чесно кажучи, мені байдуже. Люди повинні знати правду. Після того, як з клубу пішов сер Алекс, прогресу немає. Я думав, що побачу якісь нові речі, адже технології розвиваються. Тут нічого не змінилося", – цитує Роналду The Sun.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

Зазначимо, що це лише частина півторагодинного інтерв'ю Роналду в шоу Пірса Моргана Uncensored, яке вийде на телеканалі TalkTV у двох частинах – 16 та 17 листопада.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Роналду був відсторонений від першої команди МЮ за свій скандальний вчинок під час матчу з "Тоттенгемом" у 12-му турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Португалець, якого не випустили на поле, демонстративно залишив лавку запасних і пішов до підтрибунного приміщення за п'ять хвилин до фінального свистка.

Після цього коуч "червоних дияволів" Ерік тен Гаґ відправив Кріштіану тренуватися з молодіжним складом МЮ. Пізніше у португальця відбулася розмова з тренером, після якої він повернувся до основної команди.

Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" влітку минулого року. Цього сезону на його рахунку 16 поєдинків за МЮ у всіх турнірах, 3 голи та 2 асисти.

На перерву, пов'язану з проведенням чемпіонату світу-2022 в Катарі, "червоні дияволи" пішли на п'ятому місці в АПЛ. Підопічні тен Гаґа мають 26 очок після 14 зіграних матчів.

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