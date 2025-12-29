Менеджер Усика розсекретив можливі дату та місце бою українця з Вайлдером

Егіс Клімас та Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBA, WBC та IBF в надважкій вазі Олександра Усика, розповів про можливий бій свого клієнта проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.

За його словами, наразі тривають перемовини між командами боксерів щодо організації чемпіонського поєдинку.

Клімас повідомив, що місцем проведення бою між Усиком і Вайлдером розглядають Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а дату – кінець квітня чи початок травня 2026 року.

"Бій Усик – Вайлдер є дуже ймовірним. Тому що зараз ми працюємо над цим і працюємо над угодою на кілька боїв для Олександра.

Деякі переговори з командою Вайлдера вже ведуться. Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а дати – кінець квітня, початок травня.

Вайлдер – одне з найкращих імен, з якими Олександр ще не зустрічався. Він все ще в хорошій формі, і він все ще боєць, тому він цікавий. І до того ж, це Сполучені Штати", – сказав Клімас в інтерв'ю The National.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу. В останньому бою американець у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

Нагадаємо, Усику вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.