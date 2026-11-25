Михайло Мудрик / © УАФ

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Головний менеджер збірної України Олексій Таргонський прокоментував слова футболіста Михайла Мудрика щодо незадовільних умов у національній команді.

"Те, що збірній чогось не вистачає або умови гірші, ніж у інших команд, — це неправда. Команда розміщується в найкращих з можливих умов, і гравці завжди мають усе, що повинні мати і що вимагає тренерський штаб. Готелі бувають різні, але у нас є офіцер безпеки, який завжди має двох-трьох помічників — ми наймаємо їх на місці. Вони допомагають йому контролювати поверхи.

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Команда завжди розміщується на одному або двох поверхах, куди заборонено доступ стороннім. На поверсі постійно чергує охоронець, який стежить, щоб ніхто сторонній туди не заходив. Цей охоронець у формі збірної, тому, можливо, Михайло його не помітив, думав, що це наш адміністратор або хтось інший. Але ні, на поверхах чергує охорона. Крім того, у готелі на головному поверсі, біля входу та виходу, також перебуває охоронець, який контролює прохід сторонніх", — наводить слова Таргонського ua-football.com.

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Раніше Мудрик дав скандальне інтерв'ю, вперше заявивши, що допінг міг потрапити до його організму лише в таборі збірної України, звинувативши у цьому організацію процесів у національній команді.

Зокрема Михайло поскаржився на низький рівень безпеки у збірній та відсутність охорони на поверхах, де проживала команда.

Раніше повідомлялося, що лікар збірної України прокоментував допінг-скандал з Мудриком.

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